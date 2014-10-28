Совбез России заподозрил США в вовлечении государств в создание биооружия

США подготавливают индивидуальные планы для каждой страны.

Первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что Соединенные Штаты занимаются разработкой стратегий биологических исследований для многих государств. Об этом информирует "РИА Новости".

По его словам, для каждой страны такой план подготавливается индивидуально. Их разрабатывают с учетом потребностей национальных биопрограмм, которые в частности касаются военных отраслей.

Аверьянов подчеркнул, что США не просто предлагают воспользоваться новыми стратегиями, а "жестко навязывает" их. Это такие программы как "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", а также двусторонние программы "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

Ранее в МИД РФ назвали возможные сроки выхода страны из Договора по открытому небу.

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