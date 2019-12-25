В МИД РФ назвали возможные сроки выхода страны из Договора по открытому небу

В МИД считают, что ситуация с ДОН "идет к развалу".

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что законопроект по выходу России из Договора по открытому небу скоро представят президенту страны Владимиру Путину. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Также сообщается, что данный документ поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что в России недовольны тем, как НАТО, Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору. По его словам, ДОН находится на грани развала.

Гаврилов отметил, что решение всех вопросов, которые касаются выхода России из Договора по открытому небу, будет завершено до конца мая 2021 года.

Ранее мы сообщали, что США утилизируют самолеты, которые применялись для наблюдательных полетов над РФ.

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