Американские военные обнаружили партию неопознанного российского и китайского оружия

Судно с оружием было задержано ВМС США в Аравийском море.

Экипаж крейсера США Monterey изъял партию оружия производства России и КНР с корабля без опознавательных знаков в акватории Аравийского моря. Об этом информирует пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Сообщается, что данное оружие было найдено в ходе проверки, которая соответствовала нормам международного права. В ведомстве заявили, военные хотели установить принадлежность судна.

В ходе обыска были обнаружены десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, а также несколько сотен пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, гранатометы и модернизированные оптические прицелы к ним.

В ведомстве подчеркнули, что работа по изъятию оружия продолжалась два дня. Команда судна была допрошена и отпущена. В настоящее время ведется расследование происхождения оружия.

Ранее в Эстонии в рамках крупных учений высадились более 700 американских военнослужащих.

Фото: Twitter / U.S. 5th Fleet