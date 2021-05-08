В Эстонии в рамках крупных учений высадились более 700 американских военнослужащих

Они прибыли ночью из Северной Каролины.

Более 700 военнослужащих армии США высадились в Эстонии в рамках крупных учений Swift Response. Об этом сообщили Силы обороны Эстонии в своем Facebook-аккаунте.

В опубликованном сообщении уточняется, что американские военнослужащие высадились в ночь на 8 мая в аэропорту Нурмси. Основная часть десантного подразделения прибыла в Эстонию из Северной Каролины. Высадка в воздухе производилась в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

Отметим, что учения Swift Response в Эстонии начались 5 мая. Всего в них принимают участие 28 тысяч военнослужащих из 26 стран.

Ранее Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы.

Видео: YouTube / Defense Now