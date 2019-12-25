Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы

Утром 7 мая послу РФ уже была вручена нота протеста.

Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной государственной границы. С соответствующим заявление обратился Главный штаб прибалтийской республики. По версии военных, они засекли в небе Ил-96. Самолет попал в воздушное пространство страны без разрешения. Инцидент зафиксирован утром 7 мая в районе острова Вайндлоо. Российский борт якобы провел там около минуты.

Эстонские специалисты уточнили, что в Ил-96 был включен транспондер, но план полета борта отсутствовал. Радиосвязи с местной авиадиспетчерской службой у пилота также не было.

Напомним, что ранее аналогичный случай произошел 6 мая. Силы обороны заявили о нарушении воздушного пространства российским самолетом. В пятницу МИД Таллинна вручил послу РФ ноту протеста.

В Эстонии начались военные учения США Swift Response.

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