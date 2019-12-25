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Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы
Сегодня, 16:31
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lesjasap

Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы

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Утром 7 мая послу РФ уже была вручена нота протеста.

Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной государственной границы. С соответствующим заявление обратился Главный штаб прибалтийской республики. По версии военных, они засекли в небе Ил-96. Самолет попал в воздушное пространство страны без разрешения. Инцидент зафиксирован утром 7 мая в районе острова Вайндлоо. Российский борт якобы провел там около минуты.

Эстонские специалисты уточнили, что  в Ил-96 был включен транспондер, но план полета борта отсутствовал. Радиосвязи с местной авиадиспетчерской службой у пилота также не было. 

Напомним, что ранее аналогичный случай произошел  6 мая. Силы обороны заявили о нарушении воздушного пространства российским самолетом. В пятницу МИД Таллинна вручил послу РФ ноту протеста.

В Эстонии начались военные учения США Swift Response.

Фото: Pixabay.com

Теги: ил-96, нарушение границы, нота протеста, прибалтика, эстония
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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