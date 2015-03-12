В Эстонии начались военные учения США Swift Response

Мероприятие являются частью маневров, запланированных программой Defender Europe на текущий год.

В Эстонии началась активная фаза военных учений США Swift Response. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала ERR. С вечера 5 мая 41-я артиллерийская бригада ведет боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня. Мероприятия проводятся на центральном полигоне прибалтийской республики. Из пяти установок военные должны запустить более десять боеголовок.

Военные отрабатывают прицеливание и управление огнем, а также координацию действий между различными частями. Известно, что вечером 7 мая американская воздушно-десантная дивизия высадится ночью на аэродроме Нурмси. А утром 8 мая иностранцы отработают переброску десанта на вертолетах с данного объекта на центральный полигон Сил обороны Эстонии.

Напомним, что Swift Response являются частью учений Defender Europe на 2021 год. Мероприятия проводятся под руководством Вашингтона. В них примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Маневры будут завершены к 14 мая.

Шойгу прокомментировал учения НАТО Defender Europe.

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