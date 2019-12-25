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Одного из пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из больницы
Сегодня, 12:38
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Одного из пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из больницы

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Мужчина получил ожоги рук и находился в тяжелом состоянии.

Одного из пожарных, пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" перевели на лечение в ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее спасателя госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Он получил серьезные ожоги. Его коллега пока что остается в медицинском учреждении.

Всего при исполнении служебного долга пострадали 3 сотрудника МЧС. Еще один погиб. В память о погибшем Илье Белецком в Законодательном собрании прошла минута молчания.

Напомним, пожар в здании на Октябрьской набережной, 50 произошел в 12 часов 12-го апреля. На данный момент спасатели все еще борются с огнем. По последней информации, происходит тление на площади 150 кв. метров. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: госпитализация, ожоги, пожарный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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