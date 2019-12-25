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Депутаты Петербурга почтили память погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного
Сегодня, 11:07
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Депутаты Петербурга почтили память погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного

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Спасатель был командиром отделения 64-й ПСЧ Невского района.

В Законодательном собрании Петербурга прошла минута молчания в память о погибшем пожарном Илье Белецком, который боролся с огнем в "Невской мануфактуре". 

12 апреля в нашем городе произошла трагедия. Во время тушения одного из крупнейших за последние десятилетия пожаров, в здании "Невской мануфактуры" погиб пожарный. Еще трое сотрудников МЧС получили ранения разной степени тяжести. Прошу почтить минутой молчания подвиг командира отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района и память Ильи Белецкого.

сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. 

Погибшему сотруднику МЧС был 31 год. Глава ведомства выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь и поддержку.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, минута молчания, невская мануфактура, спасатель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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