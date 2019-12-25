Депутаты Петербурга почтили память погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного

В Законодательном собрании Петербурга прошла минута молчания в память о погибшем пожарном Илье Белецком, который боролся с огнем в "Невской мануфактуре".
12 апреля в нашем городе произошла трагедия. Во время тушения одного из крупнейших за последние десятилетия пожаров, в здании "Невской мануфактуры" погиб пожарный. Еще трое сотрудников МЧС получили ранения разной степени тяжести. Прошу почтить минутой молчания подвиг командира отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района и память Ильи Белецкого.
сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Погибшему сотруднику МЧС был 31 год. Глава ведомства выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь и поддержку.
Фото: Piter.TV
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