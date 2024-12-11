В Петербурге в 2024 году инвесторы построили 81 социальный объект

В 2024 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 118 социальных объектов, 81 из которых построены за счёт внебюджетных средств. Такие данные озвучил председатель Комитета по строительству города Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС.
Инвесторы в минувшем году обеспечили ввод:
– 34 детских садов на 7295 мест;
– 2 объектов совмещённого образования на 676 мест;
– 27 школ, рассчитанных на 27 835 учеников;
– 14 объектов здравоохранения;
– 4 объектов иного назначения.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", среди значимых проектов председатель Комстроя отметил Лермонтовский лицей и новый лицей в Кронштадте. Эти образовательные учреждения стали примерами современного подхода к проектированию и строительству, соответствующего всем стандартам качества.
Вклад частных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры позволяет городу увеличивать темпы строительства и оперативно реагировать на растущие потребности населения в образовательных и медицинских учреждениях.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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