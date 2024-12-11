В Петербурге в 2024 году инвесторы построили 81 социальный объект

Среди значимых проектов председатель Комстроя отметил Лермонтовский лицей и новый лицей в Кронштадте.

В 2024 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 118 социальных объектов, 81 из которых построены за счёт внебюджетных средств. Такие данные озвучил председатель Комитета по строительству города Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС.

Инвесторы в минувшем году обеспечили ввод:

– 34 детских садов на 7295 мест;

– 2 объектов совмещённого образования на 676 мест;

– 27 школ, рассчитанных на 27 835 учеников;

– 14 объектов здравоохранения;

– 4 объектов иного назначения.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", среди значимых проектов председатель Комстроя отметил Лермонтовский лицей и новый лицей в Кронштадте. Эти образовательные учреждения стали примерами современного подхода к проектированию и строительству, соответствующего всем стандартам качества.

Вклад частных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры позволяет городу увеличивать темпы строительства и оперативно реагировать на растущие потребности населения в образовательных и медицинских учреждениях.

Фото: портал "Строительный Петербург"