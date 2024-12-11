В Петербурге в 2024 году построили рекордные 118 социальных объектов

Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, так и за счет инвесторов.

В ТАСС 17 января состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности строительного сектора Петербурга в 2024 году и планам на 2025 год.

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, что одновременно с жилищным строительством в прошедшем году в городе активно строилась социальная инфраструктура. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, так и за счет инвесторов, отметил портал "Строительный Петербург".

В 2024 году было введено в эксплуатацию 118 социальных объектов, что является абсолютным рекордом. Было построено 37 объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, 81 объект финансировался за счет внебюджетных средств.

Фото: Piter.tv