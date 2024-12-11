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В Петербурге в 2024 году построили рекордные 118 социальных объектов
Сегодня, 13:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в 2024 году построили рекордные 118 социальных объектов

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Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, так и за счет инвесторов.

В ТАСС 17 января состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности строительного сектора Петербурга в 2024 году и планам на 2025 год.

Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал, что одновременно с жилищным строительством в прошедшем году в городе активно строилась социальная инфраструктура. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, так и за счет инвесторов, отметил портал "Строительный Петербург"

В 2024 году было введено в эксплуатацию 118 социальных объектов, что является абсолютным рекордом. Было построено 37 объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, 81 объект финансировался за счет внебюджетных средств.

Фото: Piter.tv

Теги: соцобъекты
Категории: Лента новостей,

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