Санкт-Петербург выполнил плановые показатели по вводу жилья в 2024 году

Креславский отметил, что Петербург сохраняет стабильность в реализации федерального проекта "Жильё".

В ТАСС 17 января состоялась пресс-конференция, где обсудили итоги работы строительной отрасли Санкт-Петербурга в 2024 году и планы на 2025 год. Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский рассказал о ключевых результатах работы и достижениях, отматил портал "Строительный Петербург".

По итогам года город полностью выполнил плановые нормативы по вводу жилья, установленные Министерством строительства РФ в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В 2024 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 2,66 млн кв. м жилой площади. Это 986 домов, из которых 153 многоквартирных и 833 индивидуальных жилых дома. Общая площадь ИЖС составила 152 тыс. кв. м.

Креславский отметил, что Петербург сохраняет стабильность в реализации федерального проекта "Жильё". Ежегодно город достигает показателей около 3 млн кв. м, что наблюдалось в 2021, 2022 и 2024 годах. Он подчеркнул, что плановые задачи выполнены, и отрасль продолжает демонстрировать уверенные темпы роста.

Фото: Piter.tv