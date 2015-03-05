На Лермонтовском проспекте открыли отреставрированный лицей, в котором учились Мусоргский и Лермонтов

Реставрация заняла 20 месяцев.

В Санкт-Петербурге завершена реставрация исторического здания на Лермонтовском проспекте, 54, которое преобразовано в лицей на 1000 учеников. Здесь когда-то учились такие выдающиеся личности, как Михаил Лермонтов, Петр Семенов-Тян-Шанский и Модест Мусоргский. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Работы проводил девелопер ПИК, который вернул зданию его первоначальный облик, восстановив лепнину, кованые элементы и напольную мозаику. Также был пристроен 25-метровый бассейн, соединенный с основным зданием через стеклянный атриум, внутри которого сохранен исторический фасад.

Реставрация заняла 20 месяцев. Лицей уже готовится к приему учеников: установлены парты, запущена вода в бассейн, спортивные залы также готовы. Кроме того, девелопер успешно провел капитальный ремонт соседнего здания начальной школы, рассчитанного на 300 учеников.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"