В Кронштадте ввели в эксплуатацию лицей на 550 человек

Учреждение оборудовано просторными классами, специализированными кабинетами для изучения естественных наук, информатики и искусства, спортивным блоком с бассейном.

На Цитадельской дороге введен в эксплуатацию уникальный образовательный объект — лицей на 550 мест, построенный ГК "Алькор" в рамках соглашения с Санкт-Петербургом. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. м порадует учеников и педагогов своей многофункциональностью. Атриум с трансформирующимися стенами, островки для отдыха, террасы, спортивные залы и бассейны создают современные условия для учебы и отдыха.

Особое внимание уделено социальной адаптации. Лицей оснащен удобствами для маломобильных учеников и оснащен системой безопасности. Зоны для занятий спортом включают футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки и тренажеры.

Учебное заведение начнет свою работу в сентябре 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"