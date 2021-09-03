На Шкапина продолжается снос здания хладокомбината

На его месте появится жилой дом.

Петербургским активистам не удалось оспорить в суде дату постройки бывшего здания хладокомбината на улице Шкапина. По мнению общественников, дом представлял ценность для истории промышленности Петербурга. Однако, суд не согласился с данным доводом. Читатель Piter.TV прислал видео, на котором виден продолжающийся снос здания.

Куйбышевский районный суд Петербурга еще осенью 2021 года разрешил продолжить демонтаж (приостановленный 27 июля) зданий бывшего хладокомбината на Шкапина, 43-45, где компания GloraX Development планирует возвести жилой комплекс.

Исторический комплекс бывшего хладокомбината был построен раньше 1917 года, однако главный корпус, как заявляли в КГИОП, не формирует уличный фронт застройки и находится в аварийном состоянии. По мнению комитета, внешний облик строения восстановлению не подлежит.

Сам земельный участок и комплекс зданий принадлежит ООО "Реалтитека", его единственный учредитель – Glorax Developmemt. Компания планирует построить на участке площадью 38 тысяч м2 жилой комплекс. Разрешение на строительство 19 июля было выдано региональным Госстройнадзором. Сносить здания на Шкапина начали в конце июля, при этом из-за иска градозащитников демонтаж был приостановлен судом.

Видео: Piter.tv