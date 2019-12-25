  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Снос на Шкапина остановили приставы и прокуратура
Сегодня, 9:27
140
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Снос на Шкапина остановили приставы и прокуратура

0 0

Накануне снос останавливали дважды.

Во вторник, 27 июля, судебные приставы и прокуратура Адмиралтейского района остановили снос склада холодильника товарищества "Унион", подтвердив, что работы по сносу незаконны. Об этом Piter.tv сообщил читатель-активист. 

Накануне снос был остановлен дважды, однако, как только правоохранители покидали место, работы возобновлялись. На информационном щите появилась информация, что снос ведет СК "Прайд". Полиция задержала двух крановщиков. 

Представителей застройщика вызвали в прокуратуру, где им выдадут уведомления о незаконности работ. Горожане с активной гражданской позицией дежурят около здания круглые сутки.

Ранее мы писали, что в России предлагают разработать меры поддержки арендного жилья для семей с низкими доходами.

Фото: предоставлено читателем

Теги: адмиралтейский район, снос здания на шкапина, улица шкапина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии