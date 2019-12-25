Снос на Шкапина остановили приставы и прокуратура

Накануне снос останавливали дважды.

Во вторник, 27 июля, судебные приставы и прокуратура Адмиралтейского района остановили снос склада холодильника товарищества "Унион", подтвердив, что работы по сносу незаконны. Об этом Piter.tv сообщил читатель-активист.

Накануне снос был остановлен дважды, однако, как только правоохранители покидали место, работы возобновлялись. На информационном щите появилась информация, что снос ведет СК "Прайд". Полиция задержала двух крановщиков.

Представителей застройщика вызвали в прокуратуру, где им выдадут уведомления о незаконности работ. Горожане с активной гражданской позицией дежурят около здания круглые сутки.

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Фото: предоставлено читателем