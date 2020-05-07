В России предлагают разработать меры поддержки арендного жилья для семей с низкими доходами

Около 10% семей в стране снимают жилье.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России порядка трети семей не могут купить жилье в ипотеку даже при нулевой ставке. По этой причине улучшить их жилищные условия можно за счет аренды.

В России потенциал аренды остается в значительной степени нераскрытым: лишь около 10% российских семей снимают жилье. При этом мировой опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. К тому же, примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке, - сказал он.

Мутко подчеркнул, что необходимо запускать новые механизмы господдержки для развития рынка аренды. Согласно исследованию ДОМ.РФ, порядка 33% жителей в США арендуют жилье, а каждый десятый пользуется мерами господдержки.

Так, для семей с низкими доходами в США существует система именных ваучеров, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки.

Мутко отметил, что и в России необходимо разработать механизмы доступной аренды на федеральном уровне.

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