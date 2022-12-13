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Путин обсудил с Мутко льготы на покупку "вторички"

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Глава "Дом.РФ" отметил, что цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой "Дом.РФ" Виталием Мутко льготы на покупку "вторички". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Мутко отметил, что цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном. Он подчеркнул, что такое жилье среди россиян выглядит предпочтительно для покупки. Путин отметил, что это будет подталкивать строительство.

Ранее Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм "Вызов".

Видео: kremlin.ru

Теги: виталий мутко, владимир путин, вторичное жилье, дом рф, льготы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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