Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке в 2022 году

Сейчас ипотечные ставки на новостройки составляют около 9,2%.

Ставки по ипотеке на новостройки в следующем году могут вырасти до 10-10,2 процента. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, это произойдет после повышения ключевой ставки главного денежно-кредитного регулятора России. На данный же момент ипотечные ставки на новостройки составляют около 9,2 процента.

После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они составляют где-то 9,2 процента. В 2022 году ставки могут вырасти до 10-10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше. Виталий Мутко, гендиректор "Дом.РФ"

Также, по его прогнозам, Центробанк замедлит темпы выдачи новых ипотечных займов. Мутко считает, что в следующем году количество кредитов сократится более чем на 26 процентов. В меньшей степени это коснется первичного рынка, отметил он.

Ранее глава российской счетной палаты Алексей Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики.

Фото: kremlin.ru