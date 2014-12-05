Глава СР РФ оценил планы правительства по наращиванию несырьевого экспорта.

Глава российской счетной палаты Алексей Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики. Об этом специалист заявил во время выступления на международном форуме "Сделано в России". По словам спикера, требуется существенно увеличить объем экспорта несырьевых товаров (рост в 3% ежегодно). Ключевым фактором для выполнения данной задачи станет ориентирование на национальную валюту.

Чтобы мы использовали экспорт как серьёзный драйвер роста российской экономики - а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше, - мы должны расти на 5% в год по внешней торговле или на 15% - по экспорту несырьевых товаров и услуг. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее уточнил, что общий объем экспорта несырьевых товаров в текущем году достиг 180 миллиардов долларов.Однако он призвал коллег увеличить показатель еще в два раза, так как это возможно.

Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для экономики.

Фото и видео: Международный экспортный форум "Сделано в России"