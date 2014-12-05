Глава российской счетной палаты Алексей Кудрин назвал стабильный курс рубля важнейшим фактором для роста экономики. Об этом специалист заявил во время выступления на международном форуме "Сделано в России". По словам спикера, требуется существенно увеличить объем экспорта несырьевых товаров (рост в 3% ежегодно). Ключевым фактором для выполнения данной задачи станет ориентирование на национальную валюту.
Чтобы мы использовали экспорт как серьёзный драйвер роста российской экономики - а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше, - мы должны расти на 5% в год по внешней торговле или на 15% - по экспорту несырьевых товаров и услуг.
Алексей Кудрин, глава СП РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее уточнил, что общий объем экспорта несырьевых товаров в текущем году достиг 180 миллиардов долларов.Однако он призвал коллег увеличить показатель еще в два раза, так как это возможно.
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для экономики.
Фото и видео: Международный экспортный форум "Сделано в России"
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