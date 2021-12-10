Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для экономики

Глава СП рассказал, что не все смогут достичь углеродный нейтральности к 2050 году.

Глава российской Счетной Палаты Алексей Кудрин назвал энергетический переход самым большим вызовом для национальной экономики. Такое мнение эксперт высказал на международном форуме "Сделано в России". Спикер добавил, что далеко не все страны мира способны реализовать подобный амбициозный сценарий. Речь идет о достижении 100%-ой углеродной нейтральности к 2050 году. При этом никто не должен игнорировать климатическую повестку.

Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт полагает, что жители РФ находятся немного в привилегированном положении перед остальными, так как им уровень жизни обеспечивают товары, получаемые из земных недр.

Напомним, что мировой энергопереход связан с трансформацией энергетического направления от ископаемых к возобновляемым источникам энергии . Он также связан с процессом декарбонизации (снижением вредных и загрязняющих выбросов при производстве).

Кудрин: внешней торговле надо расти на 5% в год, чтобы экспорт стал драйвером экономики.

Фото и видео: Международный экспортный форум "Сделано в России"