Кудрин: внешней торговле надо расти на 5% в год, чтобы экспорт стал драйвером экономики

Глава Счетной палаты РФ призвал государство уделять вниманию росту внешнего экспорта.

Глава российской Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил о том, что во внешней торговле государству требуется добиваться ежегодного роста на пять процентов. Этот показатель позволит национальной системе экспорта стать экономическим драйвером. Такую позицию чиновник высказал коллегам на международном экспертном форуме Сделано в России".

Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики, мы должны расти 5% в год по внешней торговле или 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Специалист уточнил на мероприятии, что работая на экспорт для европейского региона, США, Китая и других стран, Москве необходимо учитывать утвержденные глобальные стандарты. Кудрин добавил, что исключительно внутренний спрос российскую экономику не вытащит на 3% роста.

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Фото ивидео: Международный экспортный форум "Сделано в России"

