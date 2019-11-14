В России может возникнуть дефицит сигарет

Все дело в ограничениях на ввоз сырья из ряда стран.

В России крупнейшие производители сигарет могут остановить выпуск продукции из-за нехватки сырья. Это произошло после того, как Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что еще 16 июля исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов написал письмо на имя премьера Михаила Мишустина. В письме говорилось об угрозе остановки табачной промышленности России из-за ограничений на ввоз сырья из некоторых стран.

В документе указывается, что временные ограничения Россельхознадзор ввел из-за выявления многоядной мухи-горбатки. Воронцов подчеркнул, что для табака этот вредитель неспецифичен. По его словам, вредитель распространяется в основном через фрукты и продукты животного происхождения.

Так, попавшие под ограничения сорта табака невозможно выращивать в России, странах СНГ, но при этом они используются более чем в 90% смесей на фабриках. В связи с этим заменить поставки оказалось просто нечем.

Воронцов подчеркнул, что по этой причине табачная промышленность в стране может просто остановиться, а компании станут в отпуска отправлять сотрудников.

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