В Петербурге одобрен проект многофункционального комплекса на месте бывшего хладокомбината №1

Реализация проекта осложняется наличием на территории нескольких складских зданий, входящих в комплекс бывших Бадаевских складов.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик нового многофункционального комплекса на пересечении улиц Булавского и Черниговской. Участок площадью 2,7 гектара принадлежит компании "Специализированный застройщик "Эталон в Московском"", входящей в группу "Эталон". Часть территории — 1,5 гектара — была приобретена на аукционе у обанкротившейся ГК "Дети" за 603 миллиона рублей в июне 2021 года.

Как рассказал "Деловой Петербург", в группе "Эталон" подтвердили разработку проекта, но отказались от подробных комментариев до получения официального разрешения на строительство. Согласно отчёту девелопера, на участке планируется возвести до 35 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 24,4 тысячи квадратных метров займут жилые помещения, а 5,2 тысячи — коммерческие.

Однако реализация проекта осложняется наличием на территории нескольких складских зданий, входящих в комплекс бывших Бадаевских складов. Два из них, расположенные по адресам Киевская улица, 5, литера Н (выходящий на улицу Булавского) и литера С (выходящий на Черниговскую улицу), были построены в 1912 году и подлежат сохранению как объекты культурного наследия.

Историко-культурная экспертиза, проведённая КГИОП в 2023 году, подтвердила, что большинство складских помещений на участке относятся к довоенному, а возможно, и дореволюционному периоду. Это подтверждается наличием в кладке клеймёного кирпича. Согласно опубликованным эскизам, оба здания планируется сохранить.

Ещё одной сложностью для застройщика является расположение участка в зоне ТД1–1_1, где разрешено возведение только многофункциональных объектов с общественно-деловой и жилой функциями. Это требует проведения общественных обсуждений. Кроме того, проект, судя по открытым данным, пока не рассматривался Градостроительной комиссией Петербурга.

Эксперты оценивают потенциальные инвестиции в проект в диапазоне от 6 до 9 миллиардов рублей, в зависимости от его конечной комплектации.

В Петербурге квартиры от застройщиков в январе оказались дешевле жилья по переуступке.

Фото: Piter.tv (архив)