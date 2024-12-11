В Петербурге квартиры от застройщиков в январе оказались дешевле жилья по переуступке

Средняя площадь квартир, выставленных на продажу в начале года, составляет 43,6 кв. м, а их средняя цена – 12,5 млн рублей, что на 3,2% выше, чем в декабре 2024 года.

В январе 2025 года медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройках Санкт-Петербурга при первичной продаже от застройщиков составила 280 тысяч рублей, увеличившись на 3% за месяц. При этом стоимость квадратного метра жилья по переуступке оказалась выше и составила 290 тысяч рублей, снизившись на 2,8%. Об этом сообщается в аналитическом отчете сервиса "Яндекс Недвижимость".

Средняя площадь квартир, выставленных на продажу в начале года, составляет 43,6 кв. м, а их средняя цена – 12,5 млн рублей, что на 3,2% выше, чем в декабре 2024 года.

Аналитики связывают рост цен на первичном рынке с увеличением количества предложений, которое в январе выросло на 10,6%. В то же время снижение цен при переуступке объясняется структурными изменениями спроса и предложения на этом сегменте рынка.

По данным сервиса, в большинстве российских мегаполисов цены на жилье в новостройках показали незначительный рост. В среднем медианная стоимость квадратного метра жилья от застройщиков в крупных городах России увеличилась на 0,9% и составила 179 тысяч рублей.

По словам коммерческого директора "Яндекс Недвижимости" Евгения Белокурова, рынок жилья в январе демонстрировал снижение активности, что связано с традиционной сезонностью. Однако аналитики ожидают восстановления спроса и постепенной стабилизации цен в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что динамика цен в крупных городах будет оставаться разнонаправленной, а ежемесячный рост в пределах 1% – это наиболее вероятный сценарий для рынка жилья в начале 2025 года.

Фото: unsplash (Jarek Ceborski)