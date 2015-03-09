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Суд выдал разрешение на снос хладокомбината на улице Шкапина
Сегодня, 17:27
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Суд выдал разрешение на снос хладокомбината на улице Шкапина

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Градозащитники пытались не допустить сноса здания, появившегося еще до революции.

Во вторник, 12 октября, Куйбышевский районный суд выдал разрешение на снос дореволюционного хладокомбината на улице Шкапина. Решение передала объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что до этого комитет по охране памятников также выдал разрешение на расчистку территорий бывшего хладокомбината, однако градозащитники высказались против и предприняли попытку оспорить решение. С иском к комитету и Службе государственного строительного надзора обратились три петербуржца, в том числе журналист. 

Градозащитникам отказали и признали законным разрешение на снос.

Ранее мы писали, что в Колпино снесли квартал по программе реновации.

Фото: Citywalls

Теги: петербург, снос здания, хлебокомбинат на шкапина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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