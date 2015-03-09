Суд выдал разрешение на снос хладокомбината на улице Шкапина

Градозащитники пытались не допустить сноса здания, появившегося еще до революции.

Во вторник, 12 октября, Куйбышевский районный суд выдал разрешение на снос дореволюционного хладокомбината на улице Шкапина. Решение передала объединенная пресс-служба судов.

Отмечается, что до этого комитет по охране памятников также выдал разрешение на расчистку территорий бывшего хладокомбината, однако градозащитники высказались против и предприняли попытку оспорить решение. С иском к комитету и Службе государственного строительного надзора обратились три петербуржца, в том числе журналист.

Градозащитникам отказали и признали законным разрешение на снос.

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Фото: Citywalls