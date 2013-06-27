В Колпино снесли квартал по программе реновации

Всего в квартале было расселено 5104 кв. м ветхого жилья.

В Колпино завершили снос зданий в рамках реновации квартала на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Компания "Прайд" снесла три дома (№58, 60, 60/2) на проспекте Ленина и один (№51/2) – на Павловской улице. На этих участках построят современные жилые дома.

Теперь в 10-м квартале в рамках программы развития застроенных территорий будет возведена завершающая очередь жилого комплекса "Астрид", застройщиком которого является компания "СПб Реновация" (входит в группу "Самолёт"). На площади 11,42 га располагались 29 зданий, 22 из них были приговорены к расселению и сносу. Из старых домов застройщик переселил более 200 человек.

Фото: Telegram / Пул78