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Суд отказался менять зданию хладокомбината на Шкапина год постройки
Сегодня, 10:12
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Суд отказался менять зданию хладокомбината на Шкапина год постройки

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Суд оставил прежнюю дату: 1945-1950 годы.

Петербургским активистам не удалось оспорить в суде дату постройки бывшего здания хладокомбината на улице Шкапина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Иск к СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" подавали Олег Мухин и Роман Тимофеев. Согласно ГУП "ГУИОН", дом был построен в 1945-1950 годах. Петербуржцы пытались изменить дату на 1909 год. Суд не удовлетворил требование.

Суд разрешил сносить здание ООО "Специализированный застройщик "Антарес" еще в сентябре 2021 года. По мнению общественников, дом представлял ценность для истории промышленности Петербурга.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что СК проверят законность сноса манежа Финляндского полка. 

Фото: читатель Piter.tv

Теги: год постройки, здание хладокомбината
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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