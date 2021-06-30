Суд отказался менять зданию хладокомбината на Шкапина год постройки

Суд оставил прежнюю дату: 1945-1950 годы.

Петербургским активистам не удалось оспорить в суде дату постройки бывшего здания хладокомбината на улице Шкапина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск к СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" подавали Олег Мухин и Роман Тимофеев. Согласно ГУП "ГУИОН", дом был построен в 1945-1950 годах. Петербуржцы пытались изменить дату на 1909 год. Суд не удовлетворил требование.

Суд разрешил сносить здание ООО "Специализированный застройщик "Антарес" еще в сентябре 2021 года. По мнению общественников, дом представлял ценность для истории промышленности Петербурга.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что СК проверят законность сноса манежа Финляндского полка.

Фото: читатель Piter.tv