В СК проверят законность сноса манежа Финляндского полка

Сейчас здание полностью демонтировано.

В пятницу, 22 апреля, в Петербурге начали доследственную проверку по факту разрушения манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Сейчас здание полностью демонтировано. Об этом сообщили на сайте петербургского управления СК РФ.

На 20-й линии Васильевского острова 2 недели назад начали снос здания. В СК РФ указали, что следователи прибыли по вышеуказанному адресу с целью осмотра места происшествия, осмотра фундамента и в последующем проведения комиссионной культурологической и строительной экспертизы, в том числе по определению даты постройки здания.

Ранее мы писали, что бани Екимовой продолжили сносить, несмотря на запрет суда. Активисты пытаются добиться остановки работ.

Фото: Piter.tv