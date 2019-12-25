Сын ударил ножом в сердце отца на улице Шкапина

Мужчина скончался во время реанимационных действий.

В Петербурге сын зарезал отца во время ссоры на улице Шкапина. В полицию о ножевом ранении в подъезде дома 9/11 по улице Шкапина 29 ноября в 00:18 сообщил прохожий мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 29 ноября около полуночи 29-летний сын ударил ножом в грудь отца во время ссоры и с места происшествия скрылся.

В 03:55 из больницы № 26 поступила телефонограмма, что 29 ноября в 01:43 бригадой скорой помощи из парадной с проникающим ножевым ранением в область сердца, геморрагическим шоком 3 степени, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован 51-летний мужчина. Он скончался во время реанимационных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В 13:00 подозреваемый самостоятельно явился в ОМВД России по Головинскому району города Москвы.

Изъято: следы рук, след обуви, биообъекты, загранпаспорт на имя подозреваемого, документы на аренду квартиры.

Ранее петербуржца осудили за избитого до смерти беспомощного больного отца.

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