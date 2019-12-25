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Петербуржца осудили за избитого до смерти беспомощного больного отца
Сегодня, 16:44
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himif

Петербуржца осудили за избитого до смерти беспомощного больного отца

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Мужчина бил отца по голове, и тот скончался от полученных повреждений.

Калининский районный суд Петербурга приговорил 33-летнего Сергея Королькова к восьми годам в колонии строгого режима за убийство собственного беспомощного отца. Как рассказали в прокуратуре города, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина избил своего беспомощного из-за болезни 55-летнего отца, это произошло в квартире на улице Черкасова. Злоумышленник бил отца по голове с такой силой, что тот скончался от полученных повреждений прямо дома.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что безмасочника, который зарезал пассажира маршрутки в Петербурге, заключили под стражу.

Фото: pixabay

Теги: приговор, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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