Петербуржца осудили за избитого до смерти беспомощного больного отца

Мужчина бил отца по голове, и тот скончался от полученных повреждений.

Калининский районный суд Петербурга приговорил 33-летнего Сергея Королькова к восьми годам в колонии строгого режима за убийство собственного беспомощного отца. Как рассказали в прокуратуре города, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Суд установил, что в сентябре прошлого года мужчина избил своего беспомощного из-за болезни 55-летнего отца, это произошло в квартире на улице Черкасова. Злоумышленник бил отца по голове с такой силой, что тот скончался от полученных повреждений прямо дома.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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