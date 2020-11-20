Безмасочника, который зарезал пассажира маршрутки в Петербурге, заключили под стражу

Мужчина скрылся с места преступления.

Мужчину, который нанес пассажиру маршрутки за замечание об отсутствии маски ножевое ранение, заключили под стражу. Такую меру пресечения обвиняемому в убийстве вынес Красногвардейский районный суд.

Следствие полагает, что не позднее 22 часов 17-го ноября у дома №18 по Индустриальному проспекту Алексей Вербицкий ударил ножом 53-летнего мужчину, который ехал с ним в одном транспорте. Piter.TV опубликовал видео конфликта. Мужчины поссорились из-за того, что один из них и его спутница были без маски. После преступления агрессор скрылся. Перед этим он попробовал оказать ему первую медицинскую помощь.

Потерпевший проследовал до дома №10 корпус 1 на Индустриальном, где скончался от полученного колото-резанного ранения груди.

Спустя 2 дня, 19-го ноября, Вербицкого задержали и предъявили ему обвинение.

Следствие ходатайствовало об избрании Вербицкому меры пресечения в виде заключения под стражу, так как он обвиняется в совершении тяжкого преступления, нигде не работает, не имеет регистрации на территории Петербурга и области. Кроме того, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.

Сам обвиняемый вину признал и не возражал против заключения под стражу. Он останется там до 18 января 2021-го года.

Видео и фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга