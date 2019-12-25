Хладокомбинат на улице Шкапина остался без мер предварительной защиты

На месте хлабокомбината хотят построить жилой дом.

Куйбышевский районный суд разрешил ООО "Специализированный застройщик "Антарес" сносить здание склада холодильника товарищества "Унион". Здание находится на улице Шкапина, 43-45. Градозащитники будут обжаловать решение. Об этом сообщило петербургское отделение ВООПИиК.

Накануне, 2 сентября, суд принял определение о снятии мер предварительной защиты, которые заключались в виде запрета на снос.

Согласно статье 90 КАС РФ, в случае подачи частной жалобы на определение об отмене мер предварительной защиты, суд приостанавливает действие определения. Снос в настоящий момент остаётся незаконным. написали активисты.

Следующее заседание состоится 7 сентября.

Ранее работы по сносу продолжались несмотря на решение суда.

Фото: читатель Piter.TV