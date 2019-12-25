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Хладокомбинат на улице Шкапина остался без мер предварительной защиты
Сегодня, 13:51
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Хладокомбинат на улице Шкапина остался без мер предварительной защиты

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На месте хлабокомбината хотят построить жилой дом.

Куйбышевский районный суд разрешил ООО "Специализированный застройщик "Антарес" сносить здание склада холодильника товарищества "Унион". Здание находится на улице Шкапина, 43-45. Градозащитники будут обжаловать решение. Об этом сообщило петербургское отделение ВООПИиК.

Накануне, 2 сентября, суд принял определение о снятии мер предварительной защиты, которые заключались в виде запрета на снос.

Согласно статье 90 КАС РФ, в случае подачи частной жалобы на определение об отмене мер предварительной защиты, суд приостанавливает действие определения. Снос в настоящий момент остаётся незаконным.

написали активисты. 

Следующее заседание состоится 7 сентября. 

Ранее работы по сносу продолжались несмотря на решение суда. 

Фото: читатель Piter.TV

Теги: воопиик, снос, хладокомбинат
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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