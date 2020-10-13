Градозащитники остановили незаконный снос хладокомбината на улице Шкапина

Петербуржцы обратились в прокуратуру и получили оперативный ответ.

Градозащитники остановили снос корпусов Хладокомбината №4 на улице Шкапина. Несмотря на решение Куйбышевского районного суда о мерах предварительной защиты, работы продолжались. Прямой эфир 26-го июля проходил на страничке Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК в "ВКонтакте".

Неравнодушные петербуржцы обратились в прокуратуру Адмиралтейского района, и на место направили судебного пристава.

ООО "Реалтитека", которое связывают с Glorax Development, хочет снести здания и построить там жилые дома. Градозащитники уверены, что склад-холодильник в домах 43-45 уничтожать нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как на месте утраченного дома Леонтьева в Сестрорецке решили построить его торгово-развлекательную реплику.

Видео: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Фото: ВКонтакте / Живой город