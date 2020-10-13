  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:49
163
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Градозащитники остановили незаконный снос хладокомбината на улице Шкапина

0 0

Петербуржцы обратились в прокуратуру и получили оперативный ответ.

Градозащитники остановили снос корпусов Хладокомбината №4 на улице Шкапина. Несмотря на решение Куйбышевского районного суда о мерах предварительной защиты, работы продолжались. Прямой эфир 26-го июля проходил на страничке Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК в "ВКонтакте".

Неравнодушные петербуржцы обратились в прокуратуру Адмиралтейского района, и на место направили судебного пристава.

ООО "Реалтитека", которое связывают с Glorax Development, хочет снести здания и построить там жилые дома. Градозащитники уверены, что склад-холодильник в домах 43-45 уничтожать нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как на месте утраченного дома Леонтьева в Сестрорецке решили построить его торгово-развлекательную реплику. 

Видео: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Фото: ВКонтакте / Живой город 

Теги: воопиик, склад-холодильника унион
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии