Суд смягчил наказание одному из протестовавших против сноса здания ВНИИБ

Санкт-Петербургский городской суд принял решение пересмотреть судебное постановление относительно активиста Кирилла Травкина, известного своими акциями протеста против разрушения здания бывшего Всероссийского НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), расположенного на 2-м Муринском проспекте. Адвокат Алексея Калугина заявил, что Кирилл Травкин освободится из-под ареста 15 января.

Выборгский районный суд ранее постановил арестовать Травкина сроком на восемь суток по обвинению в мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП РФ). В документах уголовного дела фигурирует информация о том, что участники акций протеста утверждали, будто снос здания проводился незаконно, мешали действиям специальной техники, повреждали ограждения и выбрасывали обломки на дорогу.

Демонтаж строения ВНИИБ стартовал утром 8 января текущего года, на его месте планируется построить многоквартирный жилой дом. КГИОП уже направил обращения в полицию и предупредили собственников и управляющую компанию. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично выразил интерес к процессу сноса здания.

Ранее мы сообщили о том, что во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело.

