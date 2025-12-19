Суд в Петербурге привлек к административной ответственности 14 протестующих против сноса ВНИИБ

Большинство участников согласились с предъявленными обвинениями, некоторые выразили сожаление о случившемся.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Выборгским районным судом города привлечены к административной ответственности 14 человек за правонарушения. Указанные лица 8 января 2026 года пришли к зданию, предназначенному к сносу, полагая, что процедура сноса осуществляется неправомерно. Они воспрепятствовали движению специальной техники, повредили ограждение и выбросили обломки забора на дорогу.

Большинство участников согласились с предъявленными обвинениями, некоторые выразили сожаление о случившемся. Среди нарушителей были и лица, представившие справки из психоневрологического диспансера. В качестве наказания одному человеку назначено шестидневное заключение, четверым – пятидневное, одному – трехдневное, четырем – однодневное. Ещё четверо осуждённых приговорены к штрафу в размере 15 000 рублей каждый.

Дополнительно сообщается, что активист Антон Глухов получил меру пресечения в виде домашнего ареста вплоть до 6 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV