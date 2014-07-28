Он назвал Кубу следующей потенциальной целью Вашингтона.

Республиканский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) сделал громкое заявление в эфире Fox News, назвав Кубу следующей потенциальной целью Вашингтона после начала масштабной военной операции против Ирана. Фрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале Clash Report.

Куба следующая. Они падут. <...> Их дни сочтены. Эта коммунистическая диктатура на Кубе — её время подходит к концу. Линдси Грэм, республиканский сенатор

В своей речи Грэм* также упомянул арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, представив это как часть успешной внешней политики Дональда Трампа.

Заявление прозвучало на фоне активной фазы американо-израильской операции против Ирана, начавшейся 28 февраля. Президент США Дональд Трамп в воскресенье отчитался о её ходе: по его словам, американские силы потопили девять военных кораблей Ирана и уничтожили штаб его ВМС. Всего, по данным Центрального командования США, ударам подверглись более тысячи иранских объектов.

Трамп подтвердил гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив: "Я достал его, прежде чем он достал меня". При этом, как заявил конгрессмен Майк Тернер после разговора с госсекретарём Рубио, США не нацеливались непосредственно на иранское руководство, а удары наносились по военной инфраструктуре .

Сам Трамп заявил, что операция "продолжится в полную силу" до достижения всех целей, которые включают смену власти в Иране, остановку ядерной программы и уничтожение военного потенциала.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары США по Ирану величайшей ошибкой в истории.

* Внесен на территории России в список террористов и экстремистов

Фото: pxhere