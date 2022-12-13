В МЧС предупредили, что в Петербурге в субботу разгуляется ветер

Порывы будут достигать 15 м/с.

Сегодня, 28 января, в Петербурге подует сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Атмосферный фронт станет причиной непогоды. С 10 до 13 часов в Санкт-Петербурге на высоте 25 метров и по Невской Губе Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду

Также в городе выпадет снег. Временами можно будет видеть солнце.

Ранее на Piter.tv: в некоторых районах Ленобласти 28 января ожидается до -13 градусов.

Фото: Pxhere