Атмосферный фронт принесет в Петербург снег и порывистый ветер в субботу

Столбики термометров покажут в Петербурге -1...-3 градуса, в Ленобласти похолодает до 0...-5 градусов.

Сегодня, 28 января, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона. Небо затянет облаками, но иногда горожане будут видеть солнце. Днем осадков не будет, но вечером атмосферный фронт принесет снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров покажут в Петербурге -1...-3 градуса, в Ленобласти похолодает до 0...-5 градусов. Рано утром порывы ветра будут достигать 4-9 м/с, но с 10-13 часов стихия разгуляется до 15 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

В воскресенье синоптик пообещал осадки и оттепель.

Ранее на Piter.tv: в некоторых районах Ленобласти 28 января ожидается до -13 градусов.

Фото: Pxhere