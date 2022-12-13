В Ленобласти 28 января ожидается до -13 градусов

На дорогах сохранится гололедица.

В Ленобласти выходные будут морозными и ветренными. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В субботу, 28 января, жителей ждет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на область опустится туман. Столбики термометров покажут ночью от -4 до -9 градусов, в некоторых районах до -13 градусов. Днем до -7 градусов.

На северо-западе ближе к вечеру пройдет небольшой снегопад. Ночью западный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Днем он усилится и подует с юго-запада со скоростью до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. На дорогах сохранится гололедица.

Фото: Piter.tv

