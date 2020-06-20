Сенатор Клишас: предупреждать граждан об уголовной ответственности за отказ от мобилизации неправомерно

Действующее законодательство такой ответственности не предусматривает.

Сенатор Андрей Клишас заявил о неправомерности военкоматов угрожать уголовной ответственностью за уклонение или отказ от частичной мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил это тем, что согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы" субъектами преступления статьи 328 УК РФ являются мужчины от 18 до 27, подлежащие призыву на срочную службу.

Сенатор отметил, что вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство подлежит детальному обсуждению с Госдумой.

Вице-губернатор Ленобласти также сообщил, что за отказ от мобилизации грозит административная ответственность. При этом ввоенный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело. А в Пензе на 32-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье 328 УК РФ.

Фото: Piter.tv