Вице-губернатор Ленобласти сообщил, что за отказ от мобилизации грозит административная ответственность

И только при отклонении на протяжении длительного времени – уголовная.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин в разговоре в "Невскими Новостями" рассказал, как проходит частичная мобилизация в 47 регионе.

Военный и боевой опыт: в чем разница

Михаил Ильин рассказал, чем же отличаются формулировки "военный опыт" и "боевой опыт". По его словам, боевой опыт есть у людей, которые уже были на войнах, спецоперациях и в горячих точках. Военный опыт есть у тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах РФ. Что касается людей, которые не служили в армии, и у них не было военной кафедры в вузах, по закону их могут призвать. Однако, пока что это не делается.

Кто может вручить повестку

Вручать повестку могут работники военно-учетных столов. По словам вице-губернатора, если человеку вручают повестку, он обязан ее получить. Если он отказывается получать повестку, это административно и уголовно наказуемое деяние.

Другое дело, что, к сожалению, пока еще прокуратура и правоохранительные органы достаточно лояльно к этому относятся. Я бы на их месте так лояльно не относился. Михаил Ильин

Какую ответственность несет гражданин, который уклоняется от частичной мобилизации

По словам вице-губернатора Ленобласти, административную. Однако, если он делает это длительное время, то и уголовную.

Ранее ввоенный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело.

Фото: Piter.tv