Вице-губернатор Ленобласти сообщил, что за отказ от мобилизации грозит административная ответственность

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин в разговоре в "Невскими Новостями" рассказал, как проходит частичная мобилизация в 47 регионе.
Военный и боевой опыт: в чем разница
Михаил Ильин рассказал, чем же отличаются формулировки "военный опыт" и "боевой опыт". По его словам, боевой опыт есть у людей, которые уже были на войнах, спецоперациях и в горячих точках. Военный опыт есть у тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах РФ. Что касается людей, которые не служили в армии, и у них не было военной кафедры в вузах, по закону их могут призвать. Однако, пока что это не делается.
Кто может вручить повестку
Вручать повестку могут работники военно-учетных столов. По словам вице-губернатора, если человеку вручают повестку, он обязан ее получить. Если он отказывается получать повестку, это административно и уголовно наказуемое деяние.
Другое дело, что, к сожалению, пока еще прокуратура и правоохранительные органы достаточно лояльно к этому относятся. Я бы на их месте так лояльно не относился.
Михаил Ильин
Какую ответственность несет гражданин, который уклоняется от частичной мобилизации
По словам вице-губернатора Ленобласти, административную. Однако, если он делает это длительное время, то и уголовную.
Ранее ввоенный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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