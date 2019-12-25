Диетолог назвала самый полезный сорт шоколада

Суточная норма шоколада – 30 граммов.

Зарегистрированный и сертифицированный диетолог Мира Илич назвала самый полезный сорт шоколада. Рекомендации опубликованы на сайте американской клиники, расположенной в городе Кливленд, штат Огайо.

Шоколад, по мнению диетолога, полезен для сердца, благодаря содержащимся в какао-бобах флавоноидам. Эти антиоксиданты борются с разрушительными для клеток свободными радикалами.

Диетолог советует отдавать предпочтение темному шоколаду, так как в нем больше какао-бобов. Выбирать стоит не менее 70-85% какао. Медик также посоветовала избегать добавки в шоколаде, исключение – фрукты и орехи. Суточная норма шоколада – 30 граммов.

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