Роскачество проверило молочный шоколад

Экспертиза затронула семь торговых марок.

Роскачество проверило шоколад. Эксперты проанализировали продукцию молочного шоколада семи торговых марок. В список попали "А. Коркунов", "Аленка", "Спартак", Bonvida, Milka, Alpen Gold и "ВкусВилл". Bonvida и "ВкусВилл" - новички рейтинга.

По итогам исследования 2020 года все семь товаров являются качественными и безопасными заявление Роскачества

В рамках лабораторных исследований установлено, что в шоколаде нет эквивалентов и заменителей масла какао. В настоящем продукте должно быть минимум 25% какао, 12% сухого обезжиренного остатка молока и 2,5% молочного жира. При этом массовая доля жира не может быть меньше 25%. Все проверенные образцы соответствуют нормам качества и безопасности.

Больше всего молока и меньше сахара эксперты зафиксировали в продукции "А. Коркунов". Он же стал самым "жирным" шоколадом (с массовой долей жира 50,8%). Продукция марок Milka и Alpen Gold - наименее жирная. "Аленка" содержит больше всего какао (37%).

Роскачество проверило кетчупы.

Фото: Pixabay.com