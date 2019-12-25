Все образцы соответствуют обязательным требованиям.

Роскачество проверило кетчупы. Эксперты установили, что все изученные образцы соответствуют обязательным требованиям. В 2020 году специалисты проанализировали продукцию семи торговых марок: "Балтимор", "Слобода", "То, что надо", "Красная цена", "Махеевъ", "365" и Heinz. Соусы

Все кетчупы соответствуют обязательным требованиям заявление Роскачества

"Слобода" и Heinz, как и по итогам предыдущей проверки, проведенной четыре года назад, удостоились Знака качества. Остальные торговые марки не дотянулись до опережающего стандарта качества. Три производителя использовали при производстве кетчупа сорбиновую кислоту, бензойную - четыре. Эти консерванты помогают увеличить срок хранения продукта. Однако этого можно было добиться за счет высокой культуры производства и технологии стерилизации.

В кетчупе двух торговых марок был добавлен сахарин, который является менее полезным веществом, чем сахар. Однако его содержание не превысило допустимые нормы. В образцах пяти торговых марок обнаружен крахмал. Его добавляют в качестве стабилизатора, а также ради густой консистенции. Однако потенциально крахмал говорит экспертам о том, что изготовитель мог экономить на натуральной томатной пасте.

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