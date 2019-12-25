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Сайт аэропорта Пулково недоступен уже 7 часов
Сегодня, 17:31
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Сайт аэропорта Пулково недоступен уже 7 часов

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Специалисты проводят технические работы.

Сайт Пулково не работает уже на протяжении семи часов из-за технических неполадок. Об отмене рейсов сообщают на странице аэропорта в "ВКонтакте".

Профильные специалисты занимаются устранением проблем на сайте, в ближайшее время он заработает

пресс-служба Пулково. 

Возможно, сайт подвергся атаке хакеров, которые уже доставили неприятности российским СМИ и некоторым приложениям. 

Сегодня были отменены вылеты в южные города России, а также в Хельсинки и Франкфурт. На юг будет не попасть до 8 марта. Небо стран Европейского союза закрыто. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: пулково, сайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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