Сайт аэропорта Пулково недоступен уже 7 часов

Специалисты проводят технические работы.

Сайт Пулково не работает уже на протяжении семи часов из-за технических неполадок. Об отмене рейсов сообщают на странице аэропорта в "ВКонтакте".

Профильные специалисты занимаются устранением проблем на сайте, в ближайшее время он заработает пресс-служба Пулково.

Возможно, сайт подвергся атаке хакеров, которые уже доставили неприятности российским СМИ и некоторым приложениям.

Сегодня были отменены вылеты в южные города России, а также в Хельсинки и Франкфурт. На юг будет не попасть до 8 марта. Небо стран Европейского союза закрыто.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково