Сайт аэропорта Пулково недоступен уже 7 часов

Сайт Пулково не работает уже на протяжении семи часов из-за технических неполадок. Об отмене рейсов сообщают на странице аэропорта в "ВКонтакте".
Профильные специалисты занимаются устранением проблем на сайте, в ближайшее время он заработает
пресс-служба Пулково.
Возможно, сайт подвергся атаке хакеров, которые уже доставили неприятности российским СМИ и некоторым приложениям.
Сегодня были отменены вылеты в южные города России, а также в Хельсинки и Франкфурт. На юг будет не попасть до 8 марта. Небо стран Европейского союза закрыто.
Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково
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