Приложение петербургской сети аптек "Озерки" взломали неизвестные

Все сообщения, которые получают пользователи, связаны с событиями на Украине.

Неизвестные ночью 1 марта взломали приложение петербургской сети аптек "Озерки". Петербуржцы, которые заказывают лекарственные препараты в этой аптеке начали получать от имени аптеки push-уведомления.

Фото: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Все сообщения, которые получают пользователи, связаны с событиями на Украине. Приложение аптеки по-прежнему не работает, также Piter.tv не удалось оперативно связаться с представителями аптечной сети для выяснения деталей происшествия.

Фото: Piter.tv

Накануне сайты российских СМИ подверглись DDoS-атакам.

Фото: Piter.tv