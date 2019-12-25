Приложение петербургской сети аптек "Озерки" взломали неизвестные

Неизвестные ночью 1 марта взломали приложение петербургской сети аптек "Озерки". Петербуржцы, которые заказывают лекарственные препараты в этой аптеке начали получать от имени аптеки push-уведомления.
Фото: Piter.tv
Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Все сообщения, которые получают пользователи, связаны с событиями на Украине. Приложение аптеки по-прежнему не работает, также Piter.tv не удалось оперативно связаться с представителями аптечной сети для выяснения деталей происшествия.
Фото: Piter.tv
Накануне сайты российских СМИ подверглись DDoS-атакам.
Фото: Piter.tv
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