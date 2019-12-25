Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Ограничительные меры будут действовать с 15 апреля до 1 июня.

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

Главной причиной является рост темпов распространения коронавирусной инфекции в этих странах. Ограничительные меры будут действовать с 15 апреля до 1 июня. По словам Голиковой, туроператорам следует на время закрыть продажу путевок в Турцию и Танзанию.

За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Сообщается, что полеты в эти страны возобновятся после улучшения в них ситуации с COVID-19.

Ранее Россия запретила авиаперелеты в Турцию и Великобританию из аэропортов 13 городов страны.

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