Россия запретила авиаперелеты в Турцию и Великобританию из аэропортов 13 городов страны

С 1 апреля 2021 года возобновляются международное авиасообщение из ряда городов РФ.

Туроператоры России сообщили о введения запрета на рейсы в Турцию из 13 российских городов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на телеграм-канал Росавиации. С 1 апреля 2021 года возобновляются международные авиаперелеты из ряда городов РФ.

Согласно решениям правительства России, с начала грядущего месяца возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Тюмени, Белгорода, Волгограда, Воронежа и Калуги. Также за границу можно будет отправиться из аэропортов Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи и Южно-Сахалинска.

Отмечается, что рейсы в Турцию и Великобританию пока осуществляться не будут.

Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции. из сообщения Росавиации

Напомним, в период пандемии из-за COVID-19 с марта прошлого года Россия прекратила международные авиасообщения, за исключением ряда грузовых, почтовых и гуманитарных перевозок. Уже в августе РФ возобновила авиасообщение с другими странами.

Ранее неисправный самолет из Шереметьево благополучно приземлился в Краснодаре.

Фото: pixbay.com