Россия запретила авиаперелеты в Турцию и Великобританию из аэропортов 13 городов страны

Туроператоры России сообщили о введения запрета на рейсы в Турцию из 13 российских городов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на телеграм-канал Росавиации. С 1 апреля 2021 года возобновляются международные авиаперелеты из ряда городов РФ.
Согласно решениям правительства России, с начала грядущего месяца возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Тюмени, Белгорода, Волгограда, Воронежа и Калуги. Также за границу можно будет отправиться из аэропортов Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи и Южно-Сахалинска.
Отмечается, что рейсы в Турцию и Великобританию пока осуществляться не будут.
Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции.
из сообщения Росавиации
Напомним, в период пандемии из-за COVID-19 с марта прошлого года Россия прекратила международные авиасообщения, за исключением ряда грузовых, почтовых и гуманитарных перевозок. Уже в августе РФ возобновила авиасообщение с другими странами.
Ранее неисправный самолет из Шереметьево благополучно приземлился в Краснодаре.
Фото: pixbay.com
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