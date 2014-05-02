Михаил Полубояринов рассказал журналистам о спросе на необычные предложения среди авиапассажиров.

Глава "Аэрофлота" заявил о продолжении практики "полетов в никуда". Об этом генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов сообщил журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". По словам чиновника, в качестве дополнительного заработка компания рассматривает возможность осуществления специальных рейсов, в которых пассажиры после перелета будут возвращаться в пункт вылета.

Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. "Билет в никуда": вышел, погулял, размялся и полетел обратно. Михаил Полубояринов, глава "Аэрофлота"

Специалист напомнил, что подобный рейс был организован 8 марта из Москвы в аэропорт "Шереметьево" на новом лайнере Airbus. Пассажиры летали четыре часа. Для них на борту была предусмотрена дегустация вин, гастрономические новинки и кинопоказ. Рейс был направлен на участников бонусной программы с "золотым" и "платиновым" уровнями. Купить билет в эконом-классе можно было за 15 тысяч рублей, в комфорт-классе - за 25 тысяч рублей, в бизнес-классе - за 40 тысяч рублей.

Группу юристов "Аэрофлота" и адвокатов судят по делу о хищении четверти миллиарда.