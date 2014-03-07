Инициатива будет рассмотрена Минтрансом РФ.

"Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах для всех воздушных перевозчиков. Данная инициатива направлена представителями организации в Минтранс для изучения возможности внесения изменений в федеральные правила. В случае, если документ будет одобрен, то авиакомпании будут включать исключать из стоимости посадочного билета регистрацию на территории аэропорта.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин рассказал "Известиям",что в настоящее время тариф включает регистрацию на стойке аэропорта. Однако все большее количество пассажиров предпочитает использовать онлайн-регистрацию. Особенно этот вопрос актуален для пользователей лоукостеров.

Для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна. Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"

При новвовведении пассажир сможет выбрать, будет ли он платить за регистрацию в аэропорту или может сделать это самостоятельно и бесплатно в онлайн-режиме. В Минтрансе РФ заявили, что на данный момент не принимали решений по данному предложению "Аэрофлота".

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Фото: Piter.tv